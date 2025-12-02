A cura di AdnKronos

Giornata chiave nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. Alla riunione sta partecipando anche il genero di Trump, Jared Kushner.

Ad annunciarlo è stato il Cremlino. "Putin riceverà Witkoff al Cremlino. Jared Kushner sarà con lui", ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, precisando che l'incontro è iniziato "dopo le 17" ora locale, le 15 in Italia.

L'emissario della Casa Bianca illustrerà il piano elaborato dagli Stati Uniti e discusso da Washington e Kiev nei colloqui appena andati in scena in Florida.

Zelensky: "Più che mai prima vi è possibilità di porre fine alla guerra"

"Più che mai ora vi è la possibilità di porre fine alla guerra", ha affermato il Presidente ucraino Volodymir Zelensky a Dublino, precisando che "alcuni punti devono ancora essere definiti". La sua visita in Irlanda oggi arriva "in uno dei momenti in cui la sfida è maggiore eppure allo stesso tempo con maggiore ottimismo". La bozza in discussione ora ha 30 punti, frutto dei negoziati con gli Usa a Ginevra e, ieri, a Miami.

