Altre 6 medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ieri 8 febbraio dalla staffetta mista del biathlon è arrivato l'argento. Poker di medaglie di bronzo con Sofia Goggia al terzo posto nella discesa libera femminile, Lucia Dalmasso nello snowboard, Riccardo Lorello nei 5000 metri del pattinaggio velocità e Dominik Fischnaller nello slittino. In serata, bronzo nel team event di pattinaggio.
Milano Cortina 2026, staffetta biathlon d'argento. Cinquina di medaglie di bronzo
Terzo posto per Goggia, Dalmasso, Lorello, Fischnaller e per gli azzurri del pattinaggio
(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
