YMA-latte

Crolla palazzina a Porto Sant'Elpidio, un morto e due feriti: si cerca donna dispersa

Crolla palazzina a Porto Sant'Elpidio, un morto e due feriti: si cerca donna dispersa

Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Tragedia nelle prime ore di oggi, sabato 6 giungo, nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie.

La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’esplosione ci sarebbe una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per coordinare le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso due persone rimaste coinvolte nell’esplosione. Tra queste, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie dopo un delicato intervento di salvataggio.

Le operazioni di ricerca continuano per individuare una donna dispersa. In azione squadre specializzate del nucleo Usar (Urban Search and Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori, impegnati nel controllo dell’area e nella rimozione delle macerie.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Porto Sant’Elpidio. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant’Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse". Il premier, si legge in una nota di palazzo Chigi, ''segue con attenzione l’evolversi delle operazioni di ricerca e di intervento, mantenendosi in costante contatto con la Protezione Civile e con le autorità competenti".

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE