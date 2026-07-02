Fondo Sociale Europeo, le Regioni fanno fronte comune: "Resti autonomo e con più risorse"

A cura della Redazione

BRUXELLES – Difendere l'autonomia del Fondo Sociale Europeo e rafforzarne la dotazione finanziaria per affrontare le grandi sfide che attendono i territori. È questa la posizione ribadita dal Comitato europeo delle Regioni, che ha espresso la propria contrarietà alla proposta della Commissione europea di accorpare il Fondo Sociale Europeo ad altri strumenti dell'Unione.

Secondo le Regioni europee, il Fondo Sociale Europeo deve continuare a rappresentare uno strumento autonomo della politica di coesione, mantenendo una propria identità e disponendo di risorse ancora più consistenti nel prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea.

Il tema è stato al centro di un confronto, a margine della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, tra l'europarlamentare del Partito Democratico Lello Topo e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Il Fondo Sociale Europeo è considerato uno degli strumenti più importanti a disposizione dell'Unione per finanziare politiche a favore dell'occupazione, della formazione professionale, dell'inclusione sociale e delle opportunità rivolte ai giovani. Proprio per questo, le Regioni chiedono un incremento delle risorse disponibili, ritenendo indispensabile rafforzare gli investimenti per rispondere alle nuove criticità che interessano il continente.

Tra le priorità indicate figurano il contrasto allo spopolamento delle aree interne, la lotta alla povertà energetica, la riduzione della disoccupazione e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, in un contesto economico e sociale sempre più complesso.

Per il Mezzogiorno, in particolare, il Fondo Sociale Europeo continua a rappresentare una leva strategica per promuovere lo sviluppo dei territori, sostenere la crescita dell'occupazione e ridurre i divari economici e sociali rispetto al resto del Paese e dell'Europa.

Dal confronto è emersa la volontà di mantenere alta l'attenzione sul futuro della politica di coesione europea, con l'obiettivo di preservare uno strumento ritenuto essenziale per garantire pari opportunità, inclusione e sviluppo sostenibile nei territori dell'Unione.