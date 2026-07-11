Catania, insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia: arrestato

A cura di AdnKronos

Insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia. E' accaduto a Riposto, nel Catanese. La vittima è Natale Guarrera, pescivendolo 61enne. L'uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'omicidio è avvenuto nei pressi della pescheria della vittima, nel lungomare Pantano di Riposto.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello, Giovanni Guarrera di 63 anni, titolare dello stesso settore commerciale, che avrebbe impugnato una mannaia durante una violenta discussione.

Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti il padre della vittima di 89 anni e la figlia della vittima. Le loro condizioni nonsono gravi. Sono stati trasferiti all'ospedale di Giarre per le medicazioni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato in caserma.