Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina in semifinale: eliminate Norvegia e Svizzera

A cura della Redazione

Inghilterra e Argentina conquistano l’accesso alle semifinali dei Mondiali 2026 al termine di due quarti di finale risolti ai tempi supplementari. Nella serata di sabato 11 luglio e nella successiva notte italiana, le due nazionali hanno superato rispettivamente Norvegia e Svizzera, guadagnandosi il confronto diretto per un posto nella finalissima.

Bellingham decisivo contro la Norvegia

Al Miami Stadium l’Inghilterra ha battuto per 2-1 una Norvegia ancora una volta combattiva e difficile da affrontare. Grande protagonista della serata è stato Jude Bellingham (nella foto), autore di entrambe le reti della formazione inglese, compreso il gol decisivo segnato durante i tempi supplementari.

La Norvegia era riuscita a rimanere in partita grazie alla rete di Andreas Schjelderup, ma non ha saputo completare l’impresa dopo l’eliminazione del Brasile negli ottavi. Si conclude così il sorprendente cammino della nazionale scandinava e di Erling Haaland, mentre l’Inghilterra raggiunge il penultimo atto del torneo.

Argentina avanti con il brivido

Successo sofferto anche per l’Argentina, che al Kansas City Stadium ha piegato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari.

L’Albiceleste ha sbloccato la partita dopo appena dieci minuti con Alexis Mac Allister, ma nella ripresa gli svizzeri hanno trovato il pareggio con Dan Ndoye. La gara è cambiata ulteriormente dopo l’espulsione di Breel Embolo, che ha costretto la Svizzera ad affrontare la parte finale dell’incontro in inferiorità numerica.

Nonostante la pressione argentina, l’equilibrio è durato fino al 112’, quando Julián Álvarez ha riportato avanti i campioni del mondo con una conclusione dalla distanza. Nel recupero del secondo tempo supplementare Lautaro Martínez ha realizzato la rete del definitivo 3-1, chiudendo la qualificazione.

In semifinale sarà Inghilterra-Argentina

I risultati dei quarti regalano così una semifinale di grande fascino tra Inghilterra e Argentina, in programma mercoledì 15 luglio. Una sfida che riporta alla memoria alcuni dei confronti più celebri e discussi nella storia dei Mondiali.

Nell’altra semifinale, prevista martedì 14 luglio, si affronteranno Francia e Spagna. Le due vincenti si contenderanno il titolo nella finale del 19 luglio.