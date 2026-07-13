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Thailandia, incendio in un locale a Bangkok: almeno 27 morti e oltre 60 feriti

Thailandia, incendio in un locale a Bangkok: almeno 27 morti e oltre 60 feriti

Diverse vittime sono state ritrovate vicino a un'uscita di sicurezza. La causa principale dei decessi è stata l'inalazione di fumo

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

In Thailandia un violento incendio scoppiato nella tarda serata di domenica in un locale di Bangkok, il 'Rong Beer Na Lat Phrao', ha causato la morte di almeno 27 persone e il ferimento di altre 63 che sono state ricoverate in ospedale, 22 delle quali in condizioni critiche.

"L'incendio si è propagato molto rapidamente, raggiungendo il soffitto. Probabilmente la causa principale dei decessi è stata l'inalazione di fumo", ha dichiarato ai giornalisti il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt. Diverse vittime sono state ritrovate vicino a un'uscita di sicurezza, le autorità ritengono che questa potesse essere ostruita.

 

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