Donnarumma e Alessia Elefante, nozze all'insegna della solidarietà: lista regalo per il Santobono

A cura della Redazione

Il giorno del matrimonio trasformato in un'occasione concreta di solidarietà. È la scelta compiuta da Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, che hanno deciso di destinare la loro lista regalo alla Fondazione Santobono Pausilipon, sostenendo così le attività dell'ospedale pediatrico napoletano e contribuendo ai progetti dedicati ai bambini ricoverati.

L'iniziativa è stata accolta con grande soddisfazione dai vertici dell'AORN Santobono Pausilipon e della Fondazione, che hanno voluto esprimere pubblicamente il loro ringraziamento agli sposi.

Un legame che dura da anni

Per il direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon IRCCS, Rodolfo Conenna, e la direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon ETS, Flavia Matrisciano, il gesto rappresenta la conferma di un rapporto speciale che il portiere della Nazionale italiana coltiva da tempo con l'ospedale.

«La scelta di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante di trasformare il giorno del loro matrimonio in un'occasione di solidarietà sostenendo l'Ospedale Santobono Pausilipon attraverso la lista regalo solidale della Fondazione è un esempio di grande sensibilità e valore umano», dichiarano.

Vicino ai piccoli pazienti fin dagli esordi

Conenna e Matrisciano sottolineano come quello di Donnarumma non sia un gesto isolato, ma la naturale prosecuzione di un percorso iniziato fin dai primi anni della sua carriera.

«Fin dagli esordi della sua carriera – spiegano – ha scelto di esserci vicino sostenendo con discrezione le nostre attività e dimostrando, negli anni, una costante attenzione ai nostri piccoli pazienti».

Il ringraziamento della Fondazione

Infine, i vertici dell'ospedale e della Fondazione rivolgono un messaggio di gratitudine agli sposi, auspicando che il loro esempio possa incoraggiare altre iniziative benefiche.

«Agli sposi va il nostro più sentito ringraziamento, insieme a quello di tutta la comunità del Santobono Pausilipon, con la certezza che il loro esempio saprà essere di ispirazione per altri gesti di generosità e vicinanza verso i più fragili», concludono.