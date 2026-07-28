I corpi senza vita di cinque bebè sono stati ritrovati nell'abitazione di una coppia a Orange (Vaucluse), nel sud della Francia. Secondo una fonte vicina alle indagini, la polizia ha rinvenuto i resti di neonati a casa di una coppia, la cui donna aveva partorito lunedì un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di alcune scatole, secondo la stessa fonte.
Orrore in Francia, corpi di cinque bebè ritrovati nella casa di una coppia a Orange
Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di alcune scatole
(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione
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