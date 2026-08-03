YMA-latte

Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, chi era Federico Venco

Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, chi era Federico Venco

Il 36enne, figlio dell'ex sindaco di Samarate, era appassionato di montagna e sognava di gestire una baita

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

È morto sul colpo, investito da un'auto. L'unica colpa: aver aiutato una sconosciuta in difficoltà. Federico Venco, 36enne di Samarate in provincia di Varese, aveva una grande passione: la montagna. Terzo di quattro fratelli e figlio dell'ex sindaco di Samarate, Ermanno Venco, scomparso a inizio 2010, il suo sogno era di acquistare una baita e gestirla. Quattro anni fa si era arrampicato con una guida e un gruppo di amici sull'Himalaya. Un uomo buono e determinato, secondo quanto riferisce chi lo conosceva.

Il 36enne era stato vittima, un anno e mezzo fa, di un grave incidente in moto, e nonostante ciò, con le stampelle usciva di casa per andare a trovare gli anziani, facendogli compagnia e rincuorandoli. Federico è morto sabato scorso, dopo essere stato travolto da un uomo di 43 anni. Si era fermato per aiutare una donna 39enne, accostando con la sua moto sul ciglio della strada.

La donna gli ha detto di avere un appuntamento al cimitero della Maddalena, a Somma Lombardo, e così l'ha accompagnata sul posto. Una volta arrivati l'ex della donna, vedendola insieme a un altro uomo, avrebbe accelerato tamponando la moto guidata da Federico, sbalzandolo dalla sella e provocandone la morte all'istante.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE