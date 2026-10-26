Caro carburanti, Q8 Italia conferma tetto ai prezzi fino a fine anno

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del price cap sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre.

Lo comunica la società petrolifera spiegando di volere "con questa decisione fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera".

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"La prosecuzione dell’iniziativa - si spiega - avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’Azienda. Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera".

In ogni caso, conclude la nota della società "Q8 Italia si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento".