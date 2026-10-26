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Incidente nell'Agrigentino, auto contro tir sulla statale 123: 4 morti
Lo schianto a Naro. Le vittime sono tutti operai
E' di quattro morti il bilancio di un drammatico incidente stradale lungo la statale 123. Per cause ancora da accertare, a Naro, nell'Agrigentino, un'auto si è scontrata frontalmente con un tir. Per i quattro occupanti della vettura, tutti operai, non c'è stato nulla da fare.L'impatto violentissimo non ha lasciato loro scampo.
I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, invece, l'uomo alla guida del mezzo pesante. Sul posto la Polstrada per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, e i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere dell'auto.
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