Frode IVA da oltre 33 milioni di euro, arrestato latitante negli Emirati Arabi

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È stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti D.T.V., ricercato nell’ambito di un’articolata indagine della Guardia di Finanza di Verona coordinata dalla Procura Europea – Ufficio di Venezia. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dall’Ufficio Interpol di Abu Dhabi, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.).

Le ricerche internazionali erano state avviate attraverso una Red Notice di Interpol, finalizzata alla localizzazione e all’arresto provvisorio dell’uomo ai fini dell’estradizione.

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La latitanza dopo le misure cautelari di maggio

L’uomo è ritenuto al vertice di una frode carosello all’IVA da oltre 33 milioni di euro. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso, su richiesta della Procura Europea, un’ordinanza di custodia cautelare: è accusato di associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari.

Nel maggio scorso, dopo gli interrogatori preventivi di garanzia davanti al GIP di Napoli, i finanzieri di Verona, con il supporto dei colleghi partenopei, avevano eseguito le misure personali nei confronti di altri cinque indagati. D.T.V. era invece sfuggito alla cattura, rendendosi irreperibile e rimanendo latitante.

Le indagini e la richiesta di estradizione

Le attività investigative sono proseguite senza interruzione, consentendo di accertare che il ricercato si era rifugiato negli Emirati Arabi Uniti per sottrarsi alla cattura. La domanda di estradizione formulata dalla Procura Europea e l’attivazione dei canali di cooperazione internazionale hanno permesso di estendere le ricerche oltre i confini italiani e di rintracciarlo.

Il gruppo radicato nel Napoletano e i sequestri

L’indagine riguarda un gruppo criminale stabilmente radicato nel Napoletano e ritenuto responsabile di una frode carosello finalizzata all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Nel maggio scorso l’operazione aveva già portato all’arresto di cinque persone e al sequestro preventivo di beni per circa 33,8 milioni di euro.