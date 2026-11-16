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Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.2 in provincia de L'Aquila

Redazione 2 min di lettura
Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.2 in provincia de L'Aquila

Non si registrano danni a cose o persone

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Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato a 2 km a nord-est da Pizzoli, in provincia di L’Aquila, 26 minuti dopo la mezzanotte, a una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma.

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Oltre a Pizzoli, l’epicentro dista circa 2 km da Barete, 7 km da Cagnano Amiterno, 8 km da Capitignano, 10 km da Montereale e circa 15 km dal capoluogo abruzzese.

La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione nell’aquilano e nei comuni limitrofi, complice anche l’orario notturno e la profondità relativamente superficiale.

Secondo le prime verifiche non dovrebbero risultare danni a cose o persone.

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