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Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.8 a largo della costa: sentita a Palermo
Lo rileva l'Ingv
Nuova scossa di terremoto oggi, martedì 17 novembre, nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste siciliane: il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato dall'Ingv alle 06:51 ad una profondità di 10 km. Pochi minuti dopo, alle 07:07 e alle 07:23, sono state registrate altre due scosse di intensità minore, con magnitudo di 2.3.
Stando a quanto scrivo alcuni utenti sui social network, il terremoto di 3.8 è stato avvertito lievemente a Palermo e nella zona di Termini Imerese. Da giorni nell'area si stanno verificando sciami sismici in mare, non tutti sentiti dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone.
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