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Attacco Iran con droni in Kuwait, morti due tecnici italiani della Rheinmetall
Il decesso è stato confermato dal ministro degli Esteri Tajan
Sono morti i due tecnici italiani rimasti feriti nell'attacco iraniano con droni in Kuwait. Le condizioni di entrambi, dipendenti della società Rheinmetall, erano apparse da subito gravissime. A confermare il decesso il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il Question Time al Senato.
"C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali sono deceduti'', ha detto Tajani spiegando che ''con la nostra ambasciata e con l'unità di crisi stiamo seguendo la situazione minuto per minuto''. Tajani ha quindi espresso ''a nome del governo la vicinanza alle famiglie'' delle vittime.
"Un attacco iraniano con diversi droni ha preso di mira un sito strategico, provocando il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure", era stato l'annuncio del portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, il quale aveva aggiunto che l'attacco condotto con "droni nemici dell'Iran all'interno dello spazio aereo kuwaitiano" ha anche causato "danni materiali".
"Le Forze armate ribadiscono il loro costante impegno a svolgere i propri compiti e responsabilità con la massima efficienza, mantenendo un livello di prontezza e preparazione costante e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità della nazione, in coordinamento con le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti", ha ribadito il portavoce in un comunicato.
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