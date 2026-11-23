I bandi pubblicati sono quattro e riguardano altrettanti ambiti: informatica, economia, lingue e comunicazione istituzionale.

Pubblicità

Nuovi concorsi della Polizia di Stato per allievi vice ispettori: 1.000 i posti disponibili nei settori dell'informatica e dell'economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale. Per la prima volta, è prevista una suddivisione dei posti su base provinciale e i candidati potranno indicare le proprie preferenze territoriali già al momento della presentazione della domanda. L'assegnazione sarà definita prima dell'inizio del corso di formazione.

Quanti sono i posti disponibili

La ripartizione dei posti varia a seconda del settore professionale:

Pubblicità

Pubblicità

Informatica: 300 posti, destinati a laureati con competenze tecnologiche e digitali.

Economia: 270 posti per per inserire figure con competenze specifiche in ambito amministrativo e contabile.

Lingue e area umanistica: 230 posti, per rafforzare le competenze linguistiche e culturali necessarie nelle attività investigative e operative in un contesto internazionale caratterizzato dalla mobilità delle persone e dalla dimensione transnazionale dei fenomeni criminali.

Comunicazione istituzionale: 200 posti per candidati con competenze nei media digitali, nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Requisiti per partecipare

I concorsi sono aperti ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale tra quelle ammesse dai rispettivi bandi.

È importante verificare con attenzione i titoli di studio richiesti, perché ciascuna procedura riguarda uno specifico settore professionale e prevede requisiti propri.

Pubblicità

Le prove di selezione

L'iter concorsuale comprende un'eventuale prova preselettiva, gli accertamenti dell'efficienza fisica, con una prova di corsa, e le verifiche psico-fisiche e attitudinali.

Sono inoltre previste la valutazione dei titoli e una prova orale.

I candidati che supereranno la selezione e risulteranno vincitori saranno ammessi a un corso di formazione della durata di un anno, durante il quale è previsto il trattamento economico.

Dove trovare i bandi

I quattro concorsi, con l'elenco delle lauree ammesse, i requisiti specifici e le modalità di presentazione della domanda, sono consultabili sul portale della Polizia di Stato: https://concorsionline.poliziadistato.it