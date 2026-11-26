Ionela Miruna Garneata è stata trovata morta nell'abitazione di via Roma. L'uomo si è dato fuoco dopo aver incendiato l'auto e si è lanciato nel vuoto a Barberino del Mugello.

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Una donna di 24 anni, Ionela Miruna Garneata, di origine romena, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Roma a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Si tratta di un femminicidio: a ucciderla sarebbe stato il compagno, Andrea Nardini, che dopo il delitto ha raggiunto un viadotto dell'autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, dove si è tolto la vita gettandosi nel vuoto.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe raggiunto il cavalcavia dopo essersi allontanato dall'abitazione della giovane. Sul posto si sarebbe cosparso di liquido infiammabile, dandosi fuoco dopo aver incendiato anche la propria auto, prima di lanciarsi dal viadotto. Il luogo scelto per il suicidio è lo stesso dove lo scorso 3 settembre era stata uccisa Lorena Isceri. In quell'occasione Federico Vella aveva gettato dal ponte l'ex compagna, per poi suicidarsi lanciandosi a sua volta nel vuoto.

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A Ponte Buggianese, nell'abitazione di via Roma, sono intervenute le forze dell'ordine e il personale specializzato per i rilievi scientifici. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del delitto e chiarire le circostanze che hanno preceduto la morte della ragazza.

Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità autostradale. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, è stato chiuso il tratto dell'A1 in direzione Milano compreso tra il bivio con la Direttissima e il casello di Aglio.