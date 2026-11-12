Salerno si accende con le Luci d'Artista: uno spettacolo di colori e magia nel cuore della città

La città si trasforma in uno spettacolo luminoso tra pianeti, fiabe e installazioni artistiche. Ecco le novità e le date. Il Video.

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Salerno torna a vestirsi di luce e magia. Sabato 7 novembre 2026 si è aperta ufficialmente la nuova edizione delle Luci d’Artista 2026-2027, la manifestazione che ogni anno trasforma strade, piazze e luoghi simbolo della città in un grande percorso di installazioni luminose.

A inaugurare l'evento è stato Vincenzo De Luca, dando il via a uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio in Campania.

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Tra le attrazioni che hanno maggiormente catturato l'attenzione dei visitatori spicca piazza Flavio Gioia, dove le installazioni ispirate al Sistema Solare regalano uno scenario particolarmente suggestivo. Pianeti luminosi sospesi, giochi di colori e una spettacolare volta di luci accompagnano i visitatori in un viaggio immaginario tra le meraviglie dell'universo.

Piazza Flavio Gioia si trasforma in un universo di luci

Una distesa di migliaia di piccoli punti luminosi avvolge la piazza, creando l'effetto di un cielo stellato. Al centro della scenografia, sfere colorate richiamano i pianeti del Sistema Solare, mentre le installazioni sospese contribuiscono a creare un'atmosfera fiabesca.

Le luminarie diventano così non soltanto decorazioni natalizie, ma vere e proprie opere scenografiche capaci di valorizzare gli spazi urbani e offrire ai visitatori un'esperienza immersiva.

Anche le strade del centro cittadino si animano con sfere luminose, decorazioni sospese e giochi di luce, trasformando una semplice passeggiata in un'occasione per scoprire Salerno sotto una veste completamente diversa.

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Trentuno installazioni luminose e quattro videomapping

La ventunesima edizione delle Luci d'Artista presenta un programma particolarmente ricco: sono 31 le principali opere luminose distribuite tra il centro storico, il lungomare e i quartieri orientali della città.

Tra le attrazioni più caratteristiche figurano le scenografie dedicate alle fiabe nella Villa Comunale, con Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Hansel e Gretel. In piazza Sant'Agostino sono protagoniste le meduse luminose, mentre sul lungomare Trieste tornano i pinguini sugli scogli.

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Una delle principali novità è rappresentata dai quattro videomapping, con proiezioni artistiche sulle facciate di Palazzo Genovese, Palazzo Sant'Agostino, Teatro Verdi e Liceo Torquato Tasso.

Il percorso comprende anche installazioni e opere di artisti come Enrica Borghi, Luca Pannoli ed Eduardo Giannattasio.

Le novità: percorsi digitali e contenuti accessibili

L'edizione 2026-2027 punta anche sulla tecnologia e sull'inclusione. Attraverso appositi QR code collocati vicino alle installazioni, i visitatori possono accedere a descrizioni, approfondimenti e contenuti multimediali.

Sono disponibili 12 racconti audio e 12 video nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), con contenuti in italiano e inglese.

Previsti inoltre sei itinerari tematici, tra cui Natale in luce, dedicato alle famiglie, Luci senza confini, incentrato sull'accessibilità, e Luci d'amare, che valorizza il rapporto tra Salerno e il mare.

Luci d'Artista fino al 24 gennaio 2027

Le installazioni resteranno visitabili fino al 24 gennaio 2027, accompagnando Salerno durante le festività natalizie e nelle prime settimane del nuovo anno.

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Per facilitare l'arrivo dei turisti è stato previsto anche un potenziamento dei collegamenti ferroviari nei fine settimana e in alcune giornate festive, con corse aggiuntive sulla metropolitana e sulle linee ferroviarie che collegano Salerno a Napoli e Caserta.

Le immagini delle luminarie accese raccontano una città che, ancora una volta, fa della luce un elemento di attrazione e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che unisce arte, tradizione natalizia e turismo, offrendo a famiglie, bambini e visitatori l'opportunità di vivere Salerno in un'atmosfera davvero speciale.