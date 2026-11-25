La manovra 2027 riaccende il dibattito sull'abusivismo edilizio e sulle migliaia di pratiche di condono ancora inevase.

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Si complica il percorso parlamentare per la sospensione delle demolizioni degli immobili abusivi in Campania, mentre resta aperta la possibilità di una riapertura dei termini del condono edilizio del 2003. Sono queste le principali novità emerse dall'esame degli emendamenti alla legge di Bilancio 2027, particolarmente attesa da migliaia di famiglie campane, soprattutto nei comuni dell'area vesuviana e della penisola sorrentina.

La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibile, per estraneità di materia, l'emendamento presentato dal deputato campano di Fratelli d'Italia, Gimmy Cangiano, che prevedeva la sospensione per 24 mesi delle demolizioni degli immobili abusivi sull'intero territorio regionale.

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Stop alle demolizioni, la proposta dichiarata inammissibile

La proposta di sospensione degli abbattimenti era stata collegata all'emergenza bradisismica dei Campi Flegrei, pur prevedendo l'estensione del provvedimento a tutta la Campania.

Sull'iniziativa aveva espresso forti perplessità anche il procuratore della Repubblica di Salerno, Raffaele Cantone, sollevando dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento che si sarebbe determinata tra la Campania e il resto del Paese.

L'esclusione dell'emendamento dalla manovra rappresenta una battuta d'arresto per i sostenitori della moratoria, che potrebbe eventualmente essere riproposta attraverso un diverso provvedimento legislativo.

Condono edilizio del 2003, resta aperta la possibilità di riapertura

Diverso, invece, il discorso relativo alla riapertura dei termini del terzo condono edilizio, introdotto nel 2003 dal governo Berlusconi.

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L'iniziativa, sostenuta tra gli altri dai parlamentari campani di Fratelli d'Italia Imma Vietri e Michele Schiano di Visconti, punta a superare le disparità che hanno caratterizzato l'applicazione della sanatoria in Campania rispetto alle altre regioni italiane.

L'ipotesi è quella di consentire la presentazione di nuove istanze per la regolarizzazione degli abusi edilizi ultimati entro il 31 marzo 2003, fermo restando il rispetto delle condizioni che dovranno essere stabilite dal legislatore.

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Particolarmente delicata resta la questione degli immobili realizzati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici.

Pratiche inevase, i Comuni dovranno dare risposte

Un altro fronte riguarda le numerose domande di condono presentate dai cittadini in occasione delle tre sanatorie edilizie del 1985, del 1994 e del 2003, ancora in attesa di una pronuncia definitiva da parte delle amministrazioni comunali.

Tra gli emendamenti presentati figura la proposta di fissare al 30 giugno 2027 il termine entro il quale i Comuni dovrebbero completare l'esame delle pratiche pendenti.

A sostenere la necessità di accelerare le procedure è anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che propone un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata risposta delle amministrazioni entro i termini stabiliti.

Al vaglio del Parlamento anche una possibile sanatoria per interventi edilizi di minore entità, come tettoie, balconi e porticati.

Il ministro Foti: la decisione spetta al Parlamento

Sulla questione è intervenuto martedì 24 novembre, a Napoli, il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, che ha preferito non anticipare la posizione dell'esecutivo, richiamando l'autonomia del Parlamento.

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«Il Governo non si pronuncia per punti di vista, si pronuncia per norme», ha dichiarato il ministro, sottolineando la delicatezza delle disposizioni proposte e la necessità di valutarle attentamente.

L'attesa nei comuni del Vesuviano

L'evoluzione del dibattito parlamentare viene seguita con particolare interesse nei comuni vesuviani, da Torre Annunziata a Torre del Greco, da Boscoreale a Terzigno, dove il fenomeno dell'abusivismo edilizio si intreccia con quello delle istanze di condono inevase e delle ordinanze di demolizione.

A rendere ancora più complessa la situazione è la presenza di vincoli paesaggistici e delle limitazioni urbanistiche connesse al rischio vulcanico.

Da un lato, dunque, l'esigenza di fornire risposte alle famiglie che attendono da decenni la definizione delle proprie pratiche; dall'altro, la necessità di garantire il rispetto della legalità, la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Al momento, tuttavia, nessuna nuova sanatoria è stata approvata, né è intervenuta una sospensione generalizzata delle demolizioni. Bisognerà attendere le prossime fasi dell'esame parlamentare della legge di Bilancio.