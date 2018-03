A cura della Redazione

Atto di violenza contro l'autista di un bus EAV a Pomigliano d'Arco. ‘Il conducente è stato aggredito da quattro «balordi», com eli definisce il ppesidente dell'azienda di trasporto, Umberto de Gregorio, mentre percorreva Viale Alfa proveniente dall’università Monte S.Angelo.

Sul posto sono giunte tempestivamente le forze dell’ordine ma il gruppo di aggressori non è stato individuato, essendosi dileguato dopo il raid..

L'uomo ha riportato lievi ferite alla testa dovute alla rottura di un vetro. «Nulla di grave - prosegue de Gregorio -, ma resta il forte spavento. La guerra continua, ogni giorno. Ma le aziende di trasporto, i suoi lavoratori non devono, non possono combatterla da soli. Siamo sempre in attesa che il signor Prefetto ci convochi».

