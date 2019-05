A cura della Redazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha disposto un capillare potenziamento dei servizi di contrasto attuati sull’intero territorio provinciale.

In tale contesto, i finanzieri del Gruppo di Nola, al termine di un’attività info-investigativa nello specifico comparto, hanno arrestato in flagranza di reato 2 contrabbandieri montenegrini, sequestrando complessivamente oltre 2 tonnellate di sigarette. In particolare, le fiamme gialle nolane, hanno individuato, nella zona ASI del comune di Nola, 2 autoarticolati con targa straniera, fermi in prossimità di alcuni capannoni destinati allo stoccaggio di merci alimentari.

Le operazioni di controllo effettuate sugli automezzi hanno consentito di rinvenire, abilmente occultate dietro un carico di copertura, costituito da beni alimentari deperibili, oltre 2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri pronti per essere messe in consumo nel territorio dell’agro nolano.

In tale ambito, condividendo le risultanze investigative emerse, l’Autorità giudiziaria di Nola ha disposto l’arresto dei 2 responsabili, conducenti degli autocarri, i quali sono stati tradotti presso il carcere di Napoli-Poggioreale, disponendo altresì il sequestro dei veicoli e del carico di copertura costituito da oltre 37 tonnellate di beni alimentari per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.