A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di San Giorgio a Cremano hanno denunciato, nella serata di ieri, due uomini napoletani, rispettivamente di 39 e 48 anni, per il reato di detenzione di oggetti atti ad offendere.

I poliziotti sono stati allertati da alcuni esercizi commerciali di via Tufarelli che segnalavano un’autovettura Citroen C1 con due uomini a bordo che si aggiravano con fare sospetto nella zona.

Prontamente gli agenti hanno intercettato l’auto parcheggiata all’interno di un circolo sportivo ed hanno notato i due che animatamente stavano discutendo con un addetto alla struttura.

Alla vista della Polizia hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati e controllati. All’interno dell’auto, di fianco al freno di stazionamento, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un manganello di cui non erano in grado di giustificare la provenienza. Inoltre gli stessi non fornivano alcuna motivazione sulla loro presenza in quel luogo.