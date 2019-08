A cura della Redazione

Folle fuga per strada con l'auto, preso dalla Polizia a Portici. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno arrestato N. L., 33enne già noto alla forze dell’odine, per resistenza, violenza aggravata, lesioni personali, danneggiamento aggravato dei beni dello Stato, guida senza patente e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Durante un servizio di controllo in piazza San Ciro, i poliziotti hanno intimato l’alt alla vettura condotta dal 33enne il quale si è dato alla fuga in direzione di via Libertà.

Durante l’inseguimento l’uomo ha investito un agente e danneggiato alcune vetture ed una Volante della Polizia.

L’uomo è stato bloccato ed arrestato anche grazie all’ausilio di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione.

Alcuni agenti ed un militare dell'Arma hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.