A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno tratto in arresto un trentaquatrenne con problemi di tossicodipendenza, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Napoli.

L'uomo è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia in quanto negli ultimi 2 anni ha costretto la madre a consegnargli quasi quotidianamente venti euro per acquistare droga.

Quando la donna si rifiutava, lui andava in escandescenza: è arrivato ad aggredirla a calci e pugni, ad offenderla con sputi e a minacciarla di morte. La donna si è vista senza uscita e dopo l’ennesimo episodio ha denunciato tutto ai carabinieri.

I militari hanno quindi chiesto e ottenuto al gip una misura cautelare che proteggesse la madre dal figlio pericoloso.

Adesso il trentaquattrenne è in carcere.