San Giorgio a Cremano - Polizia arresta rapinatore, era già stato ai domiciliari

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Repubblica presso il Tribunale partenopeo, nei confronti di G. Z., 21enne di Massa di Somma.

Il giovane, in seguito ad un’intensa attività investigativa, è ritenuto responsabile di una rapina aggravata, commessa in viale Formisano a San Giorgio nel maggio scorso, in danno di una persona alla quale aveva asportato un telefono cellulare.

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, è stato possibile individuare il presunto responsabile, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per una precedente rapina in danno di un minore.