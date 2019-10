A cura della Redazione

I carabinieri della Sezione Operativa di Torre Annunziata hanno tratto in arresto Antonio Innarella, 55enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell'ordine.

In esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte di Appello di Napoli, Innarella dovrà scontare 9 anni e 6 mesi di reclusione per estorsione in concorso commessa dal 2004 al 2009 in San Giuseppe Vesuviano.

L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.