Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nell'area vesuviana. A Ercolano, i militari della locale Tenenza hanno rinvenuto una pistola a salve “Brixia Arms” calibro 8, un caricatore per pistola e 22 munizioni di vario calibro. L’arma, nascosta in un vano ricavato in un muro di un condominio, era conservata in una busta insieme ai proiettili. Nello stesso sacchetto 5 grammi di marijuana e 10 di hashish,

Sempre ad Ercolano, arrestato un 24enne, V. C., per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante l’alt imposto, ha continuato la sua corsa in auto venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto anche una bustina di marijuana.

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, invece, hanno denunciato per ricettazione una coppia di coniugi del posto poiché trovati in possesso di prodotti risultati oggetto di furto in un supermarket: 1.500 pacchi di pasta, 609 flaconi di diserbante, 2.800 creme per mani, 120 confezioni di detersivo.

Sono state 12 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 5 i veicoli sequestrati.

Nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano, i militari delle locali Stazioni hanno segnalato alla Prefettura 12 persone e identificato 112 soggetti. Sono stati 54 i veicoli controllati e 15 le contravvenzioni al codice della strada notificate.

A San Giorgio a Cremano, infine, denunciato un 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Per motivi di natura condominiale il 56enne aveva colpito a martellate la mano di un 39enne nigeriano, provocandogli lesioni guaribili in 15 giorni.