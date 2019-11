A cura della Redazione

I poliziotti del Commissariato di Portici- Ercolano sono intervenuti ieri notte in via Gabriele D’Annunzio ad Ercolano per una segnalazione di persona in forte stato di agitazione.

Sul posto gli agenti hanno trovato una donna, molto turbata e con evidenti segni di percosse, che ha riferito di essere stata aggredita dal marito con calci e pugni; nell’abitazione, intanto, il coniuge stava aggredendo in modo violento anche i propri genitori minacciandoli di morte.

L'uomo, un 32enne napoletano noto alle forze dell’ordine, dopo essere stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, si è ripresentato presso l’abitazione della madre minacciandola ed aggredendola una seconda volta e devastando l’appartamento.

Gli agenti sono intervenuti nuovamente e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce gravi.