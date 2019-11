A cura della Redazione

Operazione Alto Impatto dei carabinieri nei comuni di Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco. I militari della Compagnia locale hanno controllato 135 persone e 86 veicoli.

Sono stati 12 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura e 42 le contravvenzioni al codice della strada notificate.

A Portici, i militari hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio M. F., un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nel suo appartamento, sono stati sequestrati 8,4 grammi di hashish suddivisi in 3 stecchette e 30 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. L'uomo dovrà rispondere anche di evasione poiché, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione a chiacchierare con un’altra persona. E’ ora in attesa di giudizio.

Denunciate anche 2 persone per guida in stato di ebbrezza e una per guida senza patente.

Hanno 23 e 40 anni, invece, i due uomini denunciati per ricettazione. Fermati durante un posto di controllo, i due sono stati trovati a bordo di un ciclomotore rubato.

Tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia un 48enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. Ha aggredito la moglie durante una lite nata per motivi banali, provocandole lesioni ritenute guaribili in 5 giorni. La donna ha denunciato il fatto, raccontando anche di pregresse aggressioni. Il 48enne è ora in carcere.