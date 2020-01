A cura della Redazione

Due gli arresti per detenzione a fini di spaccio di droga a Ercolano. Una 42enne e il figlio 18enne sono stati arrestati dai militari della Tenenza locale perché trovati in possesso di 21 dosi marijuana.

Quando i militari hanno bussato alla porta della loro abitazione, il giovane ha lanciato dalla finestra un vasetto per conserve colmo di bustine di cannabis preparate per lo smercio. Pronti ad un’eventualità del genere, altri militari erano già piazzati al piano terra per recuperare la droga.

Nell’abitazione dei due anche 3mila euro - verosimilmente provento illecito - stipati in un armadio della camera da letto.

Entrambi ai domiciliari, sono in attesa di giudizio.