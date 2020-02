A cura della Redazione

Al via i lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione al Rione Nappi. Un intervento che riguarderà non solo la sostituzione dei pali esistenti con quelli nuovi, dotati di luce a led, con elevate caratteristiche qualitative e ad alto risparmio energetico, secondo i migliori criteri dell'illuminotecnica contemporanea, ma che comporterà anche la manutenzione delle connessioni dell'impianto elettrico stesso, che giacevano in cattivo stato da molti anni.

L'intervento era molto atteso dai cittadini della zona che dovranno, purtroppo, per alcuni giorni, sopportare i disagi di circolazione dovuti ai lavori in corso. Tuttavia, l'intero quartiere potrà beneficiare presto di un nuovo impianto di pubblica illuminazione che garantirà maggiore sicurezza agli abitanti, migliorerà la circolazione dei veicoli nelle ore notturne e consentirà di innalzare complessivamente il livello di qualità della vita dell'intera area.

“Passo dopo passo, lavorando senza sosta, stiamo costruendo una città migliore – commenta Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – abbiamo ereditato, purtroppo, un impianto di pubblica

illuminazione in condizioni completamente fatiscenti, frutto di decenni di totale abbandono, eppure, nel corso del tempo, abbiamo già provveduto ad ammodernarlo ed a manutenerlo radicalmente in molteplici zone. Basti pensare a quanto già avvenuto al Villaggio Vesuvio, a via Europa, al Parco Ambrosio, a Piano del Principe ed in moltissimi altri quartieri della città. Non ci fermiamo qui. Continueremo a lavorare su tutte le opere pubbliche necessarie a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.