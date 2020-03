A cura della Redazione

C'è anche un cittadino di San Giorgio a Cremano tra i quattro nuovi contagiati dal coronavirus in Campania (il numero complessivo sale a 17 nella regione). L'uomo si trova ora in quarantena domiciliare nella sua abitazione della cittadina vesuviana. Oltre a questo, gli altri tre casi di infezione si sono registrati a Pozzuoli, Giugliano e Napoli.

Sulla vicenda riferisce su Facebook il sindaco Giorgio Zinno: "Nella notte ho convocato una riunione di emergenza al Comune per intraprendere tutte le azioni necessarie ad eliminare eventuali rischi di contagio - ha spiegato -. Ho chiamato gli amministratori del parco (dove risiede l'uomo, ndr) per far effettuare un immediata disinfezione del condominio dove abita la persona. Alle 5 di mattina la Buttol ha sanificato le strade limitrofe al parco e sta continuando in tutta la città. Nella notte si è ricostruito il percorso che ha portato il paziente a essere positivo: il nostro concittadino aveva avuto contatti con un uomo già risultato positivo ed ha fatto il test spontaneamente. Nelle prossime ore vaglieremo provvedimenti ulteriori da prendere insieme all'Asl che sta verificando anche gli eventuali contatti da verificare. Non ci sono dunque motivi di particolare allarme - ha detto Zinno - ma abbiamo già messo in campo numerose azioni di prevenzione. Invito tutti alla calma e a seguire diligentemente le istruzioni date delle istituzioni".

Per quanto riguarda, invece, il caso di Pozzuoli, il sindaco Vincenzo Figliola, sempre su Facebook, scrive che "il nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 ha una situazione clinica buona, ed è in isolamento presso la sua abitazione. Da ieri ho convocato un tavolo permanente con il Centro operativo comunale di Protezione Civile e con i tecnici. Continueremo costantemente a monitorare e comunicherò tutti gli eventuali aggiornamenti tempestivamente e con la massima trasparenza. Oltre ad essere amministratore, sono genitore e allo stesso tempo figlio, e voglio rassicurarvi che la situazione è sotto controllo, grazie alle operazioni dell'ASL e delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo il percorso del paziente. Ha avuto contatti con un uomo, di un'altra città, di ritorno da una fiera a Rimini, ed è stato sottoposto al test in seguito ad un lieve malore".