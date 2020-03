A cura della Redazione

Alberi abbattuti in via Sacerdote Benedetto Cozzolino a Ercolano, viabilità in tilt.

Sulla vicenda è interve uto con un duro sfogo il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. "È una follia che qualcuno ieri sia sceso in strada e abbia provato ad abbattere tre pini. Oltre ad essere un folle, chi ha fatto questo è un criminale che ha rischiato di provocare una strage. Spero che la Polizia riesca presto a scovarlo grazie a immagini e testimonianze per fargli pagare questa follia criminale. Di questi tempi, mancava solo il pazzo che si mette a tagliare gli alberi per strada... Grazie al vicesindaco Fiengo, alle Forze dell'Ordine e a tutto il personale che ha lavorato senza sosta per ridurre il disagio".

Poi Buonajuto conclude: "Ho sentito che qualcuno dice che è successo perché non ci sono controlli. Se c'è qualcuno che pensa che di notte dovremmo mettere un guardiano davanti a ogni albero, davvero siamo rovinati".