A cura della Redazione

A San Giorgio a Cremano il coronavirus miete un'altra vittima. Si tratta di una anziana religiosa, la terza persona deceduta in città.

"Sapevamo che questi erano giorni cruciali dell’emergenza e ne abbiamo avuto riprova nelle scorse ore - dice il sindaco Giorgio Zinno -. Attualmente, i positivi al Covid-19 sono dieci. La donna aveva dedicato tutta la sua vita ai bambini, ammalata. Ogni vita umana è unica e irripetibile: anche in questa occasione esprimo, a nome della collettività, il cordoglio per questa nuova, gravissima perdita. Questa drammatica notizia dimostra che, mentre aspettiamo che in Campania si raggiunga il picco dei contagi, tutti noi dobbiamo fare di più per evitare la diffusione del Covid-19".

Il sindaco annuncia così una nuova campagna di sensibilizzazione, con messaggi forti tipo quello che potete leggere in foto. "Proprio perché ci sono concittadini che non vogliono rispettare le disposizioni e non si fanno spaventare neppure dall’aumento delle multe deciso dal Governo, lanciamo oggi una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione. Qualcuno ci dirà che forse i messaggi sono troppo forti, ma in questo momento è pure poco per il dramma che stiamo vivendo. Ancora una volta - conclude Zinno -, l’invito è quello di restare a casa, uscire solo per motivi essenziali, lavarci le mani quanto più possibile. E’ il solo modo per proteggere noi stessi ed i nostri cari".