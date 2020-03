A cura della Redazione

San Giorgio a Cremano piange la quarta vittima del coronavirus, deceduta al Covid Hospital di Boscotrecase. A darne notizia è il sindaco Giorgio Zinno. "Si tratta di uno stimato professionista che forse in molti conoscevano. Uomo di valore assoluto che si è sempre distinto per la sua eleganza ed ironia. Questo mostro invisibile ha colpito anche lui, non lasciandogli scampo. Come per gli altri tre concittadini, la famiglia non potrà essere accanto a lui per dargli l’ultimo saluto ma a loro va l’abbraccio sentito di tutti noi e della cittadinanza".

In totale sono 16 i casi positivi: 4 deceduti, 8 sono ricoverati in ospedale e 4 sono nelle loro abitazioni.

"Sono dati che non vorrei mai dare - prosegue Zinno -, ma sto condividendo con voi ogni informazione, anche quando si tratta di notizie terribili come questa perché siamo una grande comunità e stiamo dimostrando di essere uniti e maturi in questa grande battaglia, certamente tra le più terribili di questo secolo. Purtroppo dinnanzi a questo nemico possiamo difenderci solo agendo con semrpe maggiore responsabilità, per evitare la diffusione del Covid-19. Entro domani credo che potrò fornirvi anche il numero di tamponi fatti ad oggi e stiamo lavorando con l’asl per velocizzare le procedure".

Il sindaco annuncia poi le misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, messe in ginocchio dalla crisi legata al diffondersi dell'epidemia.

"Domani partirà il bando per i pacchi alimentari e entro lunedì consoceremo il finanziamento stabilito dal Governo per le persone in difficoltà e verificheremo le modalità per far accedere i cittadini alle misure che potremo mettere in piedi - spiega Zinno -. A tutti, veramente tutti, sono rivolte le azioni che stiamo mettendo in campo, quotidianamente con uno sforzo non indifferente per consentire ai sangiorgesi di restare a casa e provvedere alle esigenze di chi ha maggiore bisogno di aiuto. Solo così ce la possiamo fare".