Supermarket improvvisato in strada, carabinieri denunciano 45enne

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno denunciato un 45enne del posto per esercizio abusivo di attività commerciale.

In piena emergenza coronavirus l’uomo ha attrezzato un locale al piano terra adiacente alla sua abitazione come un piccolo market alimentare. Vendendo la merce in strada il 45enne ha facilmente attirato l’attenzione dei militari.

Privo di qualsivoglia autorizzazione alla vendita di generi alimentari, il negozio è stato chiuso e l’uomo denunciato.