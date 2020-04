A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da coronavirus a Ercolano.

"Complimenti a chi resiste in casa; in questo momento di difficoltà, la nostra città sta dimostrando una grande maturità e un grande senso di responsabilità - dichiara il sindaco Ciro Buonajuto -. I controlli delle forze dell’ordine continueranno su tutto il territorio per evitare che qualche incosciente possa vanificare questo sforzo straordinario".

Buonajuto annucnia poi che dal pomeriggio di mercoledì 8 aprile ci sarà la prima distribuzione dei buoni pasto (che continuerà anche nei prossimi giorni). Gli aventi diritto saranno chiamati telefonicamente.