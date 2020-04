A cura della Redazione

Passeggia con la figlia in strada, nelle tasche 100 grammi di hashish. I carabinieri arrestano 33enne.

A Ercolano, i militari della locale Stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, a passeggio con la propria figlia minore in via Panto, è stato controllato dai carabinieri per verificare il motivo della sua presenza viste le norme anti contagio in atto.

Le dichiarazioni dell’uomo hanno insospettito i carabinieri che hanno deciso di perquisirlo: nelle sue tasche 100 grammi di hashish e la somma contante di 395 euro, poi sequestrata perché ritenuta provento del reato. L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.