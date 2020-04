A cura della Redazione

Ercolano senza contagi da coronavirus da una settimana. Anche oggi i tamponi esaminati sono risultati negativi (ne sono stati effettuati 83 negli ultimi sette giorni).

"Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, ma non è il momento di mollare proprio ora - dichiara il sindaco Ciro Buonajuto -. Continuiamo a rispettare tutte le norme di sicurezza sanitaria, prima tra tutte quella di evitare spostamenti non necessari".

Il primo cittadino ricorda poi che "il pomeriggio del 25 aprile, il 26 aprile e il 1 maggio gli esercizi commerciali dovranno restare chiusi. Per coloro il cui nome ricade nel calendario alfabetico del Comune di Ercolano nei giorni di chiusura, sarà consentito fare la spesa nel giorno feriale successivo. È grazie al sacrificio di tutti e allo straordinario lavoro di tutti gli operatori sanitari se la situazione è in via di miglioramento. Complimenti alla stragrande maggioranza dei cittadini che sta rispettando le regole e alle Forze dell'Ordine che stanno facendo un lavoro enorme. Continuiamo così - conclude Buonajuto - ed evitiamo comportamenti imprudenti che potrebbero vanificare tutto".