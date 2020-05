A cura della Redazione

Nascondeva droga nello scooter. 29enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione radiomobile di Sorrento hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio M.C., 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari l’hanno controllato a bordo di uno scooter insieme ad un amico. Occultati nella sella del motorino sono stati trovati 6 grammi di marijuana. Perquisita l’abitazione sono stati trovati in camera da letto,in un barattolo di vetro, 17 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per lo smercio.

Il 29enne è stato sottoposto agli arresti domiciliai in attesa di giudizio.