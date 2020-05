A cura della Redazione

Un nuovo caso di contagio da coronavirus a Ercolano nella settimana che si chiude oggi, 17 maggio. Risale a giovedì scorso.

"Abbiamo immediatamente messo in moto tutte le procedure previste in questi casi e per l’intera famiglia della ragazza è scattato l’isolamento domiciliare sotto sorveglianza sanitaria da parte dell’ASL - spiega il sindaco Ciro Buonajuto -. Questa ragazza al momento è l’unica persona contagiata sul nostro territorio in quanto in questa settimana abbiamo ricevuto notizia della guarigione dell’unico altro contagiato".

Sul l'avvio della fase 2 dell'emergenza, Buonajuto illustra le riaperture. "Dal 18 maggio saranno avviate nuove riaperture, tra cui parrucchieri ed estetisti. Riaprono anche le botteghe del vintage di Pugliano: a tutti faccio i migliori auguri per il ritorno all’attività. Posso solo immaginare quanto duro sia stato per loro il sacrificio di restare chiusi per tutto questo tempo e so quanto si sono impegnati per riaprire rispettando tutte le regole per garantire la sicurezza dei clienti".

Riaprirà al pubblico, seppur con ingressi contingentati, la Biblioteca comunale, mentre resteranno ancora chiusi i centri per anziani.

"Sarà importante il buon senso di tutti per evitare la diffusione del contagio. I controlli ci sono, ma non è possibile controllare 60 milioni di italiani, quindi ognuno deve fare la sua parte", dice il sindaco. Che poi lancia un appello soprattutto ai giovani, spesso propensi ad atteggiamenti poco responsabili. "Se fate gli idioti rischiate di restare chiusi in casa per un altro mese. Per contagiarsi basta stare riuniti come tanti babbei intorno a un motorino, uno vicino all'altro e senza mascherina. Probabilmente non morirete, avrete solo qualche fastidio, ma mettete a rischio la vita di chi vi sta intorno". Ai genitori poi si rivolge così: "Mettetevelo in testa voi e, soprattutto, mettetelo in testa ai vostri figli: o si rispettano le regole o si fa una brutta fine".

Infine un pensiero per i nonni: "Per voi questo virus è una bomba. State attenti voi e imponete ai vostri figli e nipoti di stare attenti, altrimenti isolatevi da loro: se i vostri figli e nipoti non stanno attenti vuol dire che non vi vogliono bene".