Due nuovi contagi da coronavirus a San Giorgio a Cremano, si tratta di due donne "conviventi con il caso positivo di pochi giorni fa, che è ricoverato in ospedale.

L’Asl ieri ha disposto il controllo sui familiari che stamane sono risultati positivi - ha spiegato il sindaco Giorgio Zinno -. Vista la situazione familiare abbastanza particolare, ho sentito il Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud e il concittadino Bruno Cesario dalla Regione per trovare una immediata soluzione a tutela di tutti. Si è deciso per il ricovero immediato e l’Asl ha inviato due ambulanze, scortate da una pattuglia della polizia municipale, per l’ospedalizzazione delle concittadine. Abbiamo altresì disposto ed effettuato, visti i tempi stretti e la giornata festiva, la sanificazione dei luoghi a tutela di tutti. Mi dicono che già girano in rete video e foto, confido nel vostro buon senso a tutela della privacy di persone che stanno soffrendo".

"Questo episodio - conclude Zinno - ci fa comprendere come il virus è ancora presente anche se vi sono meno casi e che vanno sempre rispettate le distanze fisiche ancor di più in famiglie dove ci sono casi positivi".

