Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno fermato in via Granatello a Portici un uomo accertando che si era allontanato dalla propria abitazione a San Giovanni dove è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Giorgio Autiero, 56enne napoletano, é stato arrestato per evasione.