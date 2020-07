A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Manzoni, piazza Giordano Bruno, piazza Massimo Troisi, piazza Carlo di Borbone e piazza Europa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone di cui 12 con precedenti di polizia e sono state controllate 30 autovetture e 11 motocicli.

Sono state contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e per guida senza casco protettivo; 3 veicoli sono stati sequestrati amministrativamente e altri 3 sottoposti a fermo amministrativo.

Inoltre, i poliziotti in via Pessina hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si è disfatta di diversi oggetti accelerando la marcia per eludere il controllo.

Gli agenti, dopo un inseguimento, hanno raggiunto e bloccato lo scooter e hanno trovato l'uomo in possesso di diverse carte bancomat, della somma di 200 euro e di un cellulare che è risultato di proprietà di un complice rintracciato poco dopo.

C.F. e V.G., napoletani di 32 e 22 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.