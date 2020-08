A cura della Redazione

Quattro nuovi casi positivi a San Giorgio a Cremano. Si tratta di ospiti del Cas gestito dalla Prefettura di Napoli, in via don Morosini.

Al momento sono tutti in buono stato di salute, asintomatici e la loro positività é stata scoperta grazie alla mappatura dei contatti.

"Nel ricordare che il Comune non ha alcuna competenza sulla struttura - afferma il sindaco Giogio Zinno -, per evitare problemi di ordine pubblico, ho già chiesto al Prefetto ed al Questore di rafforzare i controlli e di ospedalizzare gli ospiti, anche se asintomatici, per evitare il diffondersi del virus all’interno della struttura. Tutti i migranti positivi al Covid-19 sono da anni in Italia ed hanno contratto il virus sul nostro territorio. La situazione è attualmente sotto controllo. Oggi dopo svariate telefonate ho avuto rassicurazioni che entro lunedì saranno ospedalizzati anche questi nuovi casi e saranno effettuati nuovamente i tamponi, per garantire che non vi siano nuovi positivi, anche se il soggetto gestore del Centro ha comunque attuato il protocollo previsto per isolare nella struttura coloro che risultano positivi".