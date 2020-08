A cura della Redazione

Quattro positivi al Covid-19 ad Ercolano, tutti soggetti collegati ad un dipendente comunale ammalatisi qualche giorno fa.

"Anche per questo motivo, nella giornata di oggi, ho disposto la chiusura degli uffici comunali e la sanificazione dei locali di Palazzo di Città in corso Resina - dichiara su Facebook il sindaco Ciro Buonajuto -. La nostra attenzione resta massima e stiamo mettendo in campo ogni azione, di concerto con i vertici dell’Asl, per circoscrivere e limitare la diffusione di questi contatti. Abbiamo ricostruito tutta la catena dei rapporti ed abbiamo predisposto tamponi per verificare la presenza di contagi".

Poi, l'appello del primo cittadino: "Ribadisco che chi veramente può far qualcosa siete voi: sono i cittadini con i loro comportamenti, l’assunzione di responsabilità a darci una mano per contrastare la diffusione del Covid. Come già detto altre volte sono pronto a prendere iniziative anche forti per tutelare la salute dei miei concittadini. Il virus non è morto - conclude Buonajuto -, dobbiamo tenere alta l'attenzione".