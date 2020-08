A cura della Redazione

Manifestazioni culturali a Ercolano, arriva lo stop del Comune a causa dell'emergenza coronavirus.

Con una ordinanza, il sindaco Ciro Buonajuto ha disposto "la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio di Ercolano". Interessate dal provvedimento sono le visite notturne al Parco Archeologico organizzate nell'ambito dei Venerdì di Ercolano, le serate speciali al Mav e lo spettacolo sul Vesuvio del Pomigliano Jazz Festival.

"Voglio sentitamente ringraziare il presidente di Scabec, i direttori di Ercolano - Parco Archeologico, MAV Museo Archeologico Virtuale e Pomigliano Jazz per la grande sensibilità mostrata - ha detto Buonajuto -. Si tratta di eventi per cui erano stati venduti da mesi i biglietti e per cui avevano lavorato tante persone. Anche Open Festival - Ercolano nei luoghi e nell'arte, rassegna organizzata dal Comune con concerti, performance in strada e spettacoli dal vivo, è rimandato a data da destinarsi. Anche per questa manifestazione tanti professionisti erano stati per settimane impegnati nell'organizzazione e li ringrazio per aver compreso questo momento molto delicato. Appena passata questa bufera, sarà bellissimo recuperare ogni singolo evento. Ora, però, la salute prima di tutto".

Negli ultimi giorni sono stati riscontrati diversi casi di contagio, soprattutto legati a giovani di rientro dalle vacanze: 11 sui 14 attualmente positivi.