A cura della Redazione

Altri 3 casi di coronavirus a San Giuseppe Vesuviano, per un totale di 31, di cui solo 12 negli ultimi giorni.

Intanto è stata firmata l’ordinanza del sindaco Vincenzo Catapano per l’obbligo della mascherina all’aperto tutta la giornata. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 1.000 euro mentre per il commercianti la chiusura dell’esercizio dai 5 ai 30 giorni.

“Vi chiedo di dare ampia diffusione del contenuto della presente ordinanza – scrive il sindaco Catapano sulla sua pagina di facebook -. Ho già avuto plurime interlocuzioni con la polizia municipale e con i rappresentanti delle forze dell'ordine affinché i controlli siano intensificati”.