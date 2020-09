A cura della Redazione

Si chiama EcoCiak la rassegna di cinema all’aperto che partirà nei prossimi giorni nei comuni aderenti all’U.C.S.A..

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale (Ucsa) è l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale, a supporto dei Comuni di Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano e Striano.

L’UCSA ha messo a disposizione le risorse logistiche per una serie di serate cinematografiche, totalmente gratuite per gli spettatori partecipanti, che potranno restare informati sul sito dell’UCSA (www.UCSA.eu) per l’adesione.

Le pellicole scelte, con la mission della promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (l’Organizzazione delle nazioni Unite), hanno attinenza con le tematiche ambientali. Ulteriore scopo è quello di avere una duplice valenza di riqualificazione urbana e sociale nelle location prescelte per le proiezioni nei territori dei Comuni aderenti all’Ufficio Comune.

L’organizzazione e la promozione delle proiezioni è affidata alle associazioni del territorio che hanno partecipato al bando pubblicato dall’UCSA e avranno il compito di organizzare, per ogni evento collegato ad un SDG (Sustainable Development Goals), anche un incontro - dibattito sull’argomento.

Si partirà con la prima proiezione a Palma Campania giovedì prossimo, 10 settembre, per continuare ogni giovedì successivo fino ad ottobre. Nel pieno rispetto della normativa di contenimento del contagio da Covid-19, oltre alla mascherina e a tutte le prescrizioni e le attenzioni richieste, sarà obbligatoria e tassativa la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con sistema elettronico su web/app come indicato sul sito e sui social di UCSA per ogni evento.

“Cattive acque” è il titolo del primo film in programmazione il 10 settembre, a cui seguirà l’incontro che tratterà proprio SDGs numero 6 - Acqua Pulita e Servizi Igienico-Sanitari.

Altri titoli delle pellicole in programmazione: "Il diritto di contare" sul SDG 5 per la parità di genere, per SDG 10 - ridurre le diseguaglianze con la proiezione del film "Parasite". A San Giuseppe Vesuviano verrà proiettato la pellicola "Il mondo sulle spalle" per discutere sul tema del lavoro dignitoso e della crescita economica (SDG 8), infine il "Diritto di opporsi" per SDG 16 -